754 автомобиля из других регионов не пропустили в Псковскую область за сутки

22:46, 02 мая 2020, ПАИ

За 2 мая полиция развернула 754 автомобиля, которые пытались въехать в Псковскую область из других регионов без уважительной причины. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Instagram.

«За сегодняшний день полиция развернула 754 автомобиля. Столько людей проехали зря более 500 километров», – написал губернатор.

«Жаль, что призыв не терять время и не пытаться приехать в Псковскую область без уважительной причины услышали далеко не все, – отметил Михаил Ведерников. – Пожалуйста, берегите семейный бюджет и внимательнее относитесь к введённым на майские праздники ограничениям».

Ранее начальник управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников сообщал, что в дни майских праздников в Псковскую область из других регионов должно прибыть около 200 тысяч человек.