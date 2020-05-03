Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) станет гостем программы «Парсуна»

14:20, 03 мая 2020, ПАИ

3 мая в 20:55 на телеканале «Спас» выйдет в эфир авторская программа Владимира Легойды «Парсуна». Гостем станет митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), анонс опубликован на канале в YouTube.

Ранее митрополит Псковский и Порховский Тихон назвал преступлением ситуацию, когда в некоторых приходах несуразно подходят к реставрации храмов. Тихон ответил на вопросы псковских СМИ. Видеоролик с ответами владыки разместила Псковская епархия Русской православной церкви.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников также становился гостем программы «Парсуна» Владимира Легойды.