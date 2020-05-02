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Общество

Митрополит Тихон: Это преступление – в древний храм поставить пластиковые окна

Митрополит Псковский и Порховский Тихон назвал преступлением ситуацию, когда в некоторых приходах несуразно подходят к реставрации храмов. Об этом он заявил, отвечая на вопросы псковских СМИ.

«Я считаю, что это просто халатность, никаких тут лучших побуждений нет. Просто преступление – в древний храм XV века вставить пластиковые окна!» – заявил владыка.

Митрополит также подчеркнул, что в настоящий момент служители церкви очень строго относятся к любой реставрации. «Есть такое правило: не навреди!» – пояснил владыка.

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