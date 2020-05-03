Условие ослабления ограничений в России назвали в Роспотребнадзоре

15:52, 03 мая 2020, ПАИ

Только после 12 мая в России могут быть ослаблены введенные в связи с коронавирусом ограничения, если режим самоизоляции будет соблюдаться гражданами до этой даты. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на телеканале «Россия 1».

«Мы говорим, что ограничения могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть. А если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда», - рассказала Анна Попова в передаче «Москва. Кремль. Путин».

За последние сутки в России зарегистрировано 10 633 новых случая заболевания коронавирусом в 85 регионах. Число подтверждённых случаев коронавируса в Псковской области достигло 201.