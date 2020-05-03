У пациентов психиатрической больницы в Ленинградской области выявили коронавирус

16:28, 03 мая 2020, ПАИ

В психиатрической больнице имени Кащенко в Гатчинском районе Ленинградской области коронавирус подтвердился у 28 пациентов и 16 сотрудников. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«К сожалению, коронавирус продолжает атаковать, в том числе самых уязвимых. COVID-19 подтверждён у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко. Больница городская, но расположена в посёлке Никольское Гатчинского района Ленинградской области», – написал Беглов.

По словам губернатора, заболевшие пациенты в ближайшее время будут переведены в отдельный корпус Городской психиатрической больницы № 3 имени И. И. Скворцова-Степанова, где на первом этапе будет развёрнуто 70 коек (35 женских и 35 мужских), затем – ещё порядка 100 коек для пациентов с лёгкой и среднетяжёлой формой заболевания. В этом корпусе подготовлено реанимационное отделение и в воскресенье завершится монтаж санпропускных шлюзов.

«Потоки пациентов будут разведены. Больница имени И. И. Скворцова-Степанова продолжит приём неинфекционных больных через чистое приёмное отделение. Другими словами, всё необходимое мы делаем. Мы продолжаем увеличивать число коек для больных с COVID-19 всех категорий. Как произошло заражение в больнице имени Кащенко – покажет расследование специальной комиссии», – заключил губернатор.

За последние сутки в России зарегистрировано 10 633 новых случая заболевания коронавирусом в 85 регионах. Число подтверждённых случаев коронавируса в Псковской области достигло 201.