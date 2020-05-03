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Названы ранние симптомы коронавируса

Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал о ранних симптомах, по которым можно определить наличие коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА «Новости».

Владимир Зайцев отметил, что на ранних стадиях болезни человек, не принимавший накануне алкоголь, может ощущать чувство похмелья.

«Если вчера у вас не было никаких алкогольных возлияний, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений – это может говорить о самом начале развития заболевания», – объяснил врач, подчеркнув, что симптомы обычно наблюдаются в первые два-три дня заболевания.

По его словам, позже инфекция спускается до трахеи, после чего у человека чаще всего меняется голос и начинаются приступы удушья. Без лечения начинается поражение бронхов и лёгких, сопровождающееся спазмами и нехваткой воздуха.

Владимир Зайцев рекомендует не пренебрегать собственными ощущениями и обращаться за медицинской помощью при малейшем подозрении на COVID-19.

За последние сутки в России зарегистрировано 10 633 новых случая заболевания коронавирусом в 85 регионах. Число подтверждённых случаев коронавируса в Псковской области достигло 201.

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