Рисующий мурал художник извинился и рассказал, как отмыть попавшую на автомобили псковичей краску

23:28, 03 мая 2020, ПАИ

Псковичи жалуются, что при нанесении мурала на фасад дома № 93 на Рижском проспекте брызги краски попадают на припаркованные вблизи автомобили. Решат ли эту проблему и легко ли отмыть краску со стекла и корпуса автомобиля, выяснило Псковское агентство информации у одного из авторов огромного граффити, посвящённого Знамени Победы.

«На данный момент мы между собой выясняем причину случившегося. Все участники процесса – от исполнителей до организаторов – допустили небольшую невнимательность. Конечно, не хотелось бы, чтобы после нашей работы у жителей Пскова остался негативный осадок», – рассказал художник Антон Беднов.

Непосредственно у стены дома припаркованных автомобилей нет, но мастер отметил, что в городе был сильнейший ветер и даже необходимая информационная подготовка, возможно, не спасла бы автомобили, стоящие на достаточно большом расстоянии от дома № 93.

К слову, у художника мурала автомобиль пострадал гораздо больше, чем у жителей домов на Рижском проспекте, – был сильно запачкан краской. Мастер к этому отнёсся спокойно. Дело в том, что акриловые краски смываются водой, и для того, чтобы очистить автомобиль, достаточно обычной мойки. Антон Беднов рассказал, что накануне разлил двухлитровое ведро краски в своём автомобиле. Резиновый коврик удалось очистить водой даже без использования щётки или губки.

«Сегодня я уже сказал, что неплохо было бы оповестить всех жильцов, что начались работы. Идея воспринята позитивно, но несвоевременно. Конечно, я чувствую ответственность за это, и хотелось бы, чтобы жители Пскова остались довольны нашей работой», – отметил Антон Беднов. Уже сегодня команда проекта обдумает, как решить эту проблему и уберечь от краски автомобили и другие объекты, расположенные рядом.

Видеорепортаж ПАИ о работе художников над муралом в честь Знамени Победы на фасаде девятиэтажного дома смотрите здесь>>>.