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Общество

Сотни псковичей получили штрафы за нарушение режима самоизоляции

Майские праздники показали, что не для всех псковичей безопасность важнее гуляний. Фото: Дарья Хваткова.

Сотни человек в Псковской области получили штрафы за нарушение режима самоизоляции. Об этом губернатор Михаил Ведерников рассказал в своём Instagram.

Глава региона поблагодарил псковичей, которые выполняют все рекомендации для того, чтобы не допустить вспышки коронавируса.

«Жаль, что не все прислушались. Сотни человек получили штраф за нарушение режима самоизоляции. Предупреждений больше не будет!Сразу максимальные штрафы», – сообщил Михаил Ведерников и ещё раз напомнил, что ситуация с коронавирусом в области до сих пор остаётся непростой.

В Псковской области коронавирус подтвердился у 214 человек. Также увеличилось с 19 до 26 человек количество выздоровевших после заражения COVID-19.

«Будем надеяться, что майские гулянья не скажутся на статистике и скорости снятия ограничений», – подытожил губернатор.

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