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Общество

Ещё семь псковичей выздоровели от коронавируса

Михаил Ведерников благодарит псковичей за соблюдение самоизоляции. Фото: Дарья Хваткова.

Количество пациентов, выздоровевших от коронавируса в Псковской области, увеличилось до 26 человек. Актуальную на 3 мая статистику привёл губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram.

В Псковской области коронавирус выявлен у 214 человек.

Статистика по Псковской области на 3 мая. Фото: Instagram Михаила Ведерникова.

«Сейчас действительно непростая ситуация: третья инкубационная волна, урезанный, но всё ещё существенный поток людей из других регионов, а также крайне хрупкий, очень тяжело давшийся нам всем контроль над распространением заболевания», – подчеркнул глава региона.

Накануне было известно о 19 вылечившихся от COVID-19 и 201 заболевшем. Жертвами коронавируса стали восемь человек.

«Будем надеяться, что майские гулянья не скажутся на статистике и скорости снятия ограничений», – подытожил губернатор. Между тем Михаил Ведерников сообщил, что уже более ста человек получили штрафы за нарушение самоизоляции.

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