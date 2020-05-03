Ещё семь псковичей выздоровели от коронавируса
Количество пациентов, выздоровевших от коронавируса в Псковской области, увеличилось до 26 человек. Актуальную на 3 мая статистику привёл губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram.
В Псковской области коронавирус выявлен у 214 человек.
«Сейчас действительно непростая ситуация: третья инкубационная волна, урезанный, но всё ещё существенный поток людей из других регионов, а также крайне хрупкий, очень тяжело давшийся нам всем контроль над распространением заболевания», – подчеркнул глава региона.
Накануне было известно о 19 вылечившихся от COVID-19 и 201 заболевшем. Жертвами коронавируса стали восемь человек.
«Будем надеяться, что майские гулянья не скажутся на статистике и скорости снятия ограничений», – подытожил губернатор. Между тем Михаил Ведерников сообщил, что уже более ста человек получили штрафы за нарушение самоизоляции.