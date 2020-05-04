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Общество

Прогнозируемый срок окончания пандемии в России изменили учёные

Учёные изменили предполагаемый срок окончания пандемии коронавируса в России. Срок был увеличен на пять дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на учёных из Сингапура.

Ранее специалисты сообщали, что эпидемия в России может закончиться 12 августа. Теперь в связи с проведённым анализом завершение пандемии перенесли на 17 августа.

В зависимости от ситуации и принимаемых мер даты могут быть сдвинуты в разные стороны. При этом страны, прошедшие пик коронавируса, могут столкнуться с новой волной заболеваемости, если снимут ограничения преждевременно.

Для составления прогноза учёные изучили данные по 131 стране, а также использовали математическую модель распространения инфекции. Авторы также добавили, что к любым прогнозам необходимо относиться с осторожностью. Ранее в России коронавирусом заразились 10 633 человека. В Псковской области количество заражённых возросло до 214 человек.

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