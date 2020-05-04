Были названы страны, которые первыми могут открыть границы для туристов

11:41, 04 мая 2020, ПАИ

Эксперт определил страны, которые могут первыми открыть границы для туристов после карантина. Свои границы для туристов страны откроют не раньше середины лета, пишет газета «Известия» со ссылкой на политолога Дмитрия Абзалова.

Открытие границ будет происходить постепенно, но первыми сделают это Греция, Италия и Турция, которые наиболее зависимы от пляжного туризма.

Политолог отметил, что устойчивый туристический поток будет сформирован не раньше конца лета и будет значительно меньше обычного. Из-за пандемии Турции не удастся заполнить отели. Низкий поток туристов ожидается также во Вьетнам и другие страны региона из-за близкого расположения Китая. Прием туристов в США, по мнению Дмитрия Абзалова, возобновится только осенью.

Некоторые страны в северной части Африки совсем скоро могут объявить об открытии границ, однако по факту это произойдет не раньше, чем откроется Европа.

Возвращение туристической отрасли в привычное русло может произойти быстрее, если будет создана вакцина от коронавируса, считает эксперт. В России за последние сутки количество зараженных увеличилось на 10 581. В Псковской области коронавирусом заразились 214 человек.