Совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая проведёт Владимир Путин

16:01, 04 мая 2020, ПАИ

6 мая Владимир Путин проведёт совещание по борьбе с коронавирусом. Оно будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с коронавирусом, пишет РИА Новости.

Ранее президент выступил с обращением к гражданам и продлил нерабочие дни до 11 мая. Он также попросил Роспотребнадзор к 5 мая подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений с учётом эпидемиологической ситуации.

Глава государства ждёт к 6 мая доклады правительства о реализации мер по поддержке экономики и населения, отчеты о работе по специальному страхованию врачей и медицинского персонала.

По последним данным, в России зафиксировано 145 268 случаев коронавируса. В Псковской области количество заражённых возросло до 214. Михаил Ведерников, обращаясь к местным жителям, призвал сделать всё возможное, чтобы скорее выйти из режима самоизоляции.