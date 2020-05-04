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Общество

Совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая проведёт Владимир Путин

6 мая Владимир Путин проведёт совещание по борьбе с коронавирусом. Оно будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с коронавирусом, пишет РИА Новости.

Ранее президент выступил с обращением к гражданам и продлил нерабочие дни до 11 мая. Он также попросил Роспотребнадзор к 5 мая подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений с учётом эпидемиологической ситуации.

Глава государства ждёт к 6 мая доклады правительства о реализации мер по поддержке экономики и населения, отчеты о работе по специальному страхованию врачей и медицинского персонала.

По последним данным, в России зафиксировано 145 268 случаев коронавируса. В Псковской области количество заражённых возросло до 214. Михаил Ведерников, обращаясь к местным жителям, призвал сделать всё возможное, чтобы скорее выйти из режима самоизоляции.

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Индекс самоизоляции в Пскове снизился по сравнению с предыдущим днём Совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая проведёт Владимир Путин Михаил Ведерников: Давайте сделаем всё возможное, чтобы как можно скорее покинуть режим самоизоляции О порядке защиты дипломов и праздновании выпускных рассказало Минобрнауки О снятии карантинных мер можно будет говорить ближе к 12 мая – Анна Попова Скончался заразившийся коронавирусом митрополит Иона Пути распространения коронавируса в России раскрыли в Минздраве Более 19 тысяч человек заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах Были названы страны, которые первыми могут открыть границы для туристов В России зафиксирован 10 581 новый случай коронавируса
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