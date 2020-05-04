Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

20:13, 04 мая 2020, ПАИ

В Калининградской области порядка 350 медиков отказались работать во время коронавируса. К ним относятся около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала, сообщает РИА «Новости».

Региональный министр здравоохранения Александр Кравченко рассказал, что многие медики отказались оказывать медицинскую помощь в этот нелёгкий период.

«На это, наверное, есть свои причины, я не вправе их осуждать», – отметил Александр Кравченко. С дефицитом кадров в медицинской сфере регион столкнулся ещё до развития ситуации с коронавирусной инфекцией.

«Конечно, дефицит персонала есть, люди работают на очень серьёзном пределе», – добавил Александр Кравченко.

В Калининградской области на лечении находятся 93 медработника с коронавирусом. Заболевание было зафиксировано во всех медицинских организациях региона.

По данным на 4 мая, в Калининградской области выявлено всего 525 случаев заражения, умерло 11 человек. В Псковской области количество заражённых достигло 214 человек. Всего по России по состоянию на 4 мая было зафиксировано 145 268 случаев заражения.