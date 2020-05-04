1
21:28
Вернувшиеся из Петербурга великолучане заразили коронавирусом гостей на вечеринке
20:13
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
19:07
Инвазивные аппараты ИВЛ в Псковской горбольнице способны работать пять часов без питания
19:05
Видео: Врач псковской больницы рассказал об аппаратах ИВЛ
16:59
Как принять участие в виртуальном Бессмертном полку, рассказали в видеоинструкции
15:28
Михаил Ведерников: Давайте сделаем всё возможное, чтобы как можно скорее покинуть режим самоизоляции
14:03
О снятии карантинных мер можно будет говорить ближе к 12 мая – Анна Попова
Еще новости
Общество

Для беременных с коронавирусом в петербургском роддоме развернули 75 коек

75 коек развернули в петербургском роддоме для беременных, заражённых коронавирусом. В родильном доме № 16 в Санкт-Петербурге были развёрнуты койки для приёма беременных женщин с коронавирусом, пишет РИА «Новости».

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил роддом и осмотрел новый санпропускник, оборудованный в соответствии с требованиями к инфекционным отделениям. Медицинское учреждение принимает пациенток с любыми респираторными инфекциями, поскольку сейчас любое ОРВИ рассматривается как подозрительный на COVID-19.

Роддом продолжает работать и выполнять свои функции. В апреле здесь было принято 117 родов, на свет появилось 120 детей. В Санкт-Петербурге с начала эпидемии коронавирус выявили у 38 беременных женщин. В настоящее время в роддоме находится девять пациенток с коронавирусом.

Заразившийся коронавирусом пскович рассказал, как попал в реанимацию. О снятии ограничительных мер в стране можно будет говорить после 12 мая, считает Анна Попова.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Вернувшиеся из Петербурга великолучане заразили коронавирусом гостей на вечеринке Вероятность второй волны пандемии в России оценил врач Для беременных с коронавирусом в петербургском роддоме развернули 75 коек Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто занимается благоустройством воинских захоронений Инвазивные аппараты ИВЛ в Псковской горбольнице способны работать пять часов без питания Видео: Врач псковской больницы рассказал об аппаратах ИВЛ Индекс самоизоляции в Пскове снизился по сравнению с предыдущим днём Совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая проведёт Владимир Путин Михаил Ведерников: Давайте сделаем всё возможное, чтобы как можно скорее покинуть режим самоизоляции
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Вернувшиеся из Петербурга великолучане заразили коронавирусом гостей на вечеринке
04 мая 2020
Вернувшиеся из Петербурга великолучане заразили коронавирусом гостей на вечеринке
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
04 мая 2020
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать 2
Инвазивные аппараты ИВЛ в Псковской горбольнице способны работать пять часов без питания
04 мая 2020
Инвазивные аппараты ИВЛ в Псковской горбольнице способны работать пять часов без питания
Видео: Врач псковской больницы рассказал об аппаратах ИВЛ
04 мая 2020
Видео: Врач псковской больницы рассказал об аппаратах ИВЛ
Как принять участие в виртуальном Бессмертном полку, рассказали в видеоинструкции
04 мая 2020
Как принять участие в виртуальном Бессмертном полку, рассказали в видеоинструкции
Михаил Ведерников: Давайте сделаем всё возможное, чтобы как можно скорее покинуть режим самоизоляции
04 мая 2020
Михаил Ведерников: Давайте сделаем всё возможное, чтобы как можно скорее покинуть режим самоизоляции 1
О снятии карантинных мер можно будет говорить ближе к 12 мая – Анна Попова
04 мая 2020
О снятии карантинных мер можно будет говорить ближе к 12 мая – Анна Попова
Работы по благоустройству воинских захоронений ведутся в Псковской области
04 мая 2020
Работы по благоустройству воинских захоронений ведутся в Псковской области

Идет загрузка...