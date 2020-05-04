Для беременных с коронавирусом в петербургском роддоме развернули 75 коек

20:47, 04 мая 2020, ПАИ

75 коек развернули в петербургском роддоме для беременных, заражённых коронавирусом. В родильном доме № 16 в Санкт-Петербурге были развёрнуты койки для приёма беременных женщин с коронавирусом, пишет РИА «Новости».

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил роддом и осмотрел новый санпропускник, оборудованный в соответствии с требованиями к инфекционным отделениям. Медицинское учреждение принимает пациенток с любыми респираторными инфекциями, поскольку сейчас любое ОРВИ рассматривается как подозрительный на COVID-19.

Роддом продолжает работать и выполнять свои функции. В апреле здесь было принято 117 родов, на свет появилось 120 детей. В Санкт-Петербурге с начала эпидемии коронавирус выявили у 38 беременных женщин. В настоящее время в роддоме находится девять пациенток с коронавирусом.

Заразившийся коронавирусом пскович рассказал, как попал в реанимацию. О снятии ограничительных мер в стране можно будет говорить после 12 мая, считает Анна Попова.