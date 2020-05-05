Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 ПАИ покажет в прямом эфире

09:20, 05 мая 2020, ПАИ

5 мая в 14:30 в администрации Псковской области состоится заседание регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Псковское агентство информации будет вести прямую трансляцию мероприятия в эфире ПАИ-live.

4 мая губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что на предстоящем заседании участники оперштаба обсудят возможность снятия ряда ограничительных мер.

Кроме этого, будут озвучены последние данные, связанные с распространением коронавирусной инфекции на территории региона.

По состоянию на 4 мая в Псковской области заразились коронавирусом 226 человек, выздоровели 32 пациента.