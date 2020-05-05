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Общество

Ещё 17 инвазивных аппаратов ИВЛ поступит в Псковскую область

Ещё 17 инвазивных аппаратов ИВЛ поступит в Псковскую область, сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, которое проходит 5 мая. В недавнем времени в регион уже поступили  50 новых  инвазивных и 10 неинвазивных аппаратов ИВЛ

Глава региона также отметил, что продолжается накопление двухмесячного запаса средств индивидуальной защиты для медиков. Аппарат КТ введут в эксплуатацию в Псковской городской больнице 6 мая. 
Также глава региона обратил внимание, что на майские праздники псковичи активно нарушают режим самоизоляции. «Большинство случаев передачи коронавируса из-за контакта с заражёнными поверхностями. Особую тревогу вызывает то, что отдельные бани, базы отдыха продолжают работать», - сообщил Михаил Ведерников и напомнил, что в Гдовском районе была выявлена работающая, несмотря на запрет,  база отдыха

«Берегите себя и окружающих, баланс очень хрупкий. До 20 мая будет рост числа заоблевших по той динамике, что наблюдается сейчас», - резюмировал губернатор.

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