Даты проведения ЕГЭ могут вновь перенести

09:45, 06 мая 2020, ПАИ

Единый государственный экзамен могут вновь перенести из-за коронавируса. Экзамен могут провести в середине июля или в начале августа, пишет Газета.ru.

Из-за пандемии коронавируса экзамен может быть перенесён на более поздние сроки. По словам источника, точные даты проведения экзамена будут зависеть от развития эпидемиологической ситуации в стране.

Начало учебного года при этом может быть отложено на 1 октября. Ранее сообщалось, что в Псковской области ЕГЭ стартует 9 июня. При этом менять организацию экзамена из-за пандемии не собираются. О порядке проведения ГИА и ЕГЭ ранее рассказывало Министерство просвещения.