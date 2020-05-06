8458 человек вылечились от коронавируса в Москве
Число выздоровевших после коронавируса в столице России приближается к 8,5 тысячи. Об этом сообщает оперштаб Москвы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
За сутки в Москве выздоровело еще 588 пациентов, и количество людей, поборовших COVID-19, составило 8458 человек.
Число проведённых тестов на коронавирус в Москве достигло одного миллиона.
В Псковской области, по данным на 5 мая, вылечились от коронавируса 32 человека, заражены 252 человека.