Три члена правительства РФ заразились коронавирусом

14:54, 06 мая 2020, ПАИ

Коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились три члена правительства России. К ранее заболевшим инфекцией председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и главе Минстроя Владимиру Якушеву добавилась министр культуры Ольга Любимова, сообщает РБК.

Результаты теста Ольги Любимовой на COVID-19 положительные, министр уже продолжительное время находится дома, отметила её пресс-секретарь Анна Усачёва. По её словам, болезнь у Ольги Любимовой протекает в лёгкой форме, поэтому госпитализация не потребовалась.

30 апреля во время видеосвязи с главой государства Владимиром Путиным председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что заразился коронавирусом. После его госпитализации исполняющим обязанности главы Кабинета министров стал первый вице-премьер Андрей Белоусов. На следующий день было объявлено, что коронавирусом также заразился глава Минстроя Владимир Якушев.

По последним данным, в России выявлено 165 929 случаев заражения коронавирусом, 1537 человек умерли, 21 327 – выздоровели. В Псковской области зарегистрировано 244 случая заражения коронавирусом. Умерло 8 человек, вылечились – 34.