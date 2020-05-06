Более 9 млн масок производится в России за сутки

15:23, 06 мая 2020, ПАИ

В России с 24 по 29 апреля на 11% выросло производство защитных масок всех типов. В настоящий момент за сутки в стране выпускают 9 млн 46 744 маски, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Кроме того, по данным Минпромторга, на 24% увеличилось производство кожных антисептиков, до 379 тысяч литров в сутки. Также на 92% вырос выпуск защитных костюмов. Сейчас их выпускают до 110 тысяч штук в сутки.

По последним данным, в России выявлено 165 929 случаев заражения коронавирусом, 1537 человек умерли, 21 327 – выздоровели. В Псковской области зарегистрировано 244 случая заражения коронавирусом. Умерло 8 человек, вылечились – 34.