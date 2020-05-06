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Летом эпидемия коронавируса в России пойдет на спад. Об этом сообщил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в эфире Пятого канала, пишет РИА Новости.

«У людей лучше иммунитет летом, они дальше могут отходить друг от друга, нет такой сосредоточенности в помещениях, как зимой. Мы рассчитываем на то, что летом эпидемия будет снижена»,  - отметил доктор.

По последним данным, в России выявлено 165 929 случаев заражения коронавирусом, 1537 человек умерли, 21 327 – выздоровели. В Псковской области зарегистрировано 244 случая заражения коронавирусом. Умерло 8 человек, вылечились – 34. 

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