Вирусолог: Тёплая погода поможет в борьбе с коронавирусом

17:58, 06 мая 2020, ПАИ

Летом эпидемия коронавируса в России пойдет на спад. Об этом сообщил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в эфире Пятого канала, пишет РИА Новости.

«У людей лучше иммунитет летом, они дальше могут отходить друг от друга, нет такой сосредоточенности в помещениях, как зимой. Мы рассчитываем на то, что летом эпидемия будет снижена», - отметил доктор.

По последним данным, в России выявлено 165 929 случаев заражения коронавирусом, 1537 человек умерли, 21 327 – выздоровели. В Псковской области зарегистрировано 244 случая заражения коронавирусом. Умерло 8 человек, вылечились – 34.