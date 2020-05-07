Глава Псковского района присоединилась к акции «75 слов о Победе»

22:45, 06 мая 2020, ПАИ

Глава Псковского района Наталья Фёдорова прочитала отрывок из своего любимого произведения о войне «А зори здесь тихие...». Видеозапись появилась в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«75 слов о Победе» – одна из множества онлайн-акций, которые проходят по всей стране в год 75-летия Победы.

Актёры Псковского академического театра драмы читают «Письма с фронта».

В каких масштабных онлайн-акциях ко Дню Победы можно принять участие, читайте здесь>>>.