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Общество

Глава Псковского района присоединилась к акции «75 слов о Победе»

 

Глава Псковского района Наталья Фёдорова прочитала отрывок из своего любимого произведения о войне «А зори здесь тихие...». Видеозапись появилась в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«75 слов о Победе» – одна из множества онлайн-акций, которые проходят по всей стране в год 75-летия Победы.

Актёры Псковского академического театра драмы  читают «Письма с фронта».

В каких масштабных онлайн-акциях ко Дню Победы можно принять участие, читайте здесь>>>.

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