Только один район в Псковской области остаётся чистым от коронавируса

10:00, 07 мая 2020, ПАИ

Только один район в Псковской области остаётся чистым от коронавируса. Речь идёт о Локнянском районе, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram.

По остальным муниципалитетам статистику можно узнать здесь.

Губернатор подчеркнул, что падающий индекс самоизоляции вызывает серьёзные опасения. Днём 6 мая в Пскове он упал до 1,6 – 1,8 балла.

«Это очень низкий показатель, - констатировал Михаил Ведерников. - Результаты майских праздников увидим в статистике через неделю. От них будем отталкиваться при принятии решений о смягчении или ужесточении действующих ограничений. Пока количество людей на улицах вызывает большую тревогу».