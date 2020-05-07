0
14:18
Псковичи могут узнать актуальное расписание автобусов при помощи бота
13:01
Нефтяной апокалипсис: как коронавирус повлиял на добычу и стоимость нефти
12:47
ПАИ покажет прямую трансляцию видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
12:39
Можно ли сейчас купить квартиру в Пскове так, чтобы потом не было «мучительно больно»
12:33
Подписан контракт на установку освещения на пешеходных переходах в Псковском, Печорском и Палкинском районах
12:23
Дмитрий Поликанов: Люди в самоизоляции делятся на две категории
12:22
Дмитрий Поликанов рассказал о «магистральном направлении» работы ОНФ
Еще новости
Общество

До 50 % магазинов одежды могут закрыться в России после окончания пандемии

В России пандемия коронавируса может привести к закрытию от трети до половины площадей в сегменте торговли одеждой и обувью по итогам 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Fashion Consulting Group Анну Лебсак-Клейманс.

«Офлайн будет вынужден сокращать свои площади по ряду причин: падение покупательского спроса в связи с сокращением доходов в результате кризиса, перетекание продаж в канал онлайн. Ожидается, что обороты продаж через онлайн-канал могут вырасти более чем в два раза. Это означает сокращение офлайн-площадей от 35 % до 50 %. Ожидается суммарное сокращение оборотов фэшн-рынка в кризисном 2020 году до 35 % в рублёвом эквиваленте», - отметила она.

При этом Анна Лебсак-Клейманс считает, что доля онлайн-продаж в 2020 году вырастет не менее чем в 2,5-3 раза в сравнении с 2019 годом. По ее словам, в прошлом году онлайн-продажи одежды составляли около 12 % от общих оборотов, но с учётом сокращения рынка на треть и продолжающегося роста оборотов онлайн-продаж в абсолютных показателях доля онлайн-торговли может дойти до 30 % от общих оборотов рынка.

Кроме того, Лебсак-Клейманс заявила, что «основным форматом ближайшего будущего будет мультиканальная продажа» и что пропорция онлайн- и офлайн-продаж у каждого бренда будет своей.

За последние сутки в 84 регионах России выявлен 11 231 новый случай заражения коронавирусом. В Псковской области выявлено 270 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровел 41 пскович, умерло – восемь. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Псковичи могут узнать актуальное расписание автобусов при помощи бота Владелец «Спартака» заболел коронавирусом Нефтяной апокалипсис: как коронавирус повлиял на добычу и стоимость нефти ПАИ покажет прямую трансляцию видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона Мошенники активизировались в России на фоне пандемии коронавируса Можно ли сейчас купить квартиру в Пскове так, чтобы потом не было «мучительно больно» На медиков будут распространяться те же привилегии, что и на военнослужащих – Дмитрий Поликанов Дмитрий Поликанов: Люди в самоизоляции делятся на две категории Более 100 тысяч россиян стали волонтёрами во время пандемии коронавируса Российские работодатели: После «удалёнки» сотрудникам потребуется время на адаптацию в офисе
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Псковичи могут узнать актуальное расписание автобусов при помощи бота
07 мая 2020
Псковичи могут узнать актуальное расписание автобусов при помощи бота
ПАИ покажет прямую трансляцию видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
07 мая 2020
ПАИ покажет прямую трансляцию видеоселектора Михаила Ведерникова с медиками региона
Можно ли сейчас купить квартиру в Пскове так, чтобы потом не было «мучительно больно»
07 мая 2020
Можно ли сейчас купить квартиру в Пскове так, чтобы потом не было «мучительно больно»
Подписан контракт на установку освещения на пешеходных переходах в Псковском, Печорском и Палкинском районах
07 мая 2020
Подписан контракт на установку освещения на пешеходных переходах в Псковском, Печорском и Палкинском районах
Дмитрий Поликанов: Люди в самоизоляции делятся на две категории
07 мая 2020
Дмитрий Поликанов: Люди в самоизоляции делятся на две категории
Дмитрий Поликанов рассказал о «магистральном направлении» работы ОНФ
07 мая 2020
Дмитрий Поликанов рассказал о «магистральном направлении» работы ОНФ
Порховские единороссы присоединились к акции «Палисадник Победы»
07 мая 2020
Порховские единороссы присоединились к акции «Палисадник Победы»
Псковичка узнала о подвигах своего прадедушки из рассекреченных архивов
07 мая 2020
Псковичка узнала о подвигах своего прадедушки из рассекреченных архивов

Идет загрузка...