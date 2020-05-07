До 50 % магазинов одежды могут закрыться в России после окончания пандемии

11:21, 07 мая 2020, ПАИ

В России пандемия коронавируса может привести к закрытию от трети до половины площадей в сегменте торговли одеждой и обувью по итогам 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Fashion Consulting Group Анну Лебсак-Клейманс.

«Офлайн будет вынужден сокращать свои площади по ряду причин: падение покупательского спроса в связи с сокращением доходов в результате кризиса, перетекание продаж в канал онлайн. Ожидается, что обороты продаж через онлайн-канал могут вырасти более чем в два раза. Это означает сокращение офлайн-площадей от 35 % до 50 %. Ожидается суммарное сокращение оборотов фэшн-рынка в кризисном 2020 году до 35 % в рублёвом эквиваленте», - отметила она.

При этом Анна Лебсак-Клейманс считает, что доля онлайн-продаж в 2020 году вырастет не менее чем в 2,5-3 раза в сравнении с 2019 годом. По ее словам, в прошлом году онлайн-продажи одежды составляли около 12 % от общих оборотов, но с учётом сокращения рынка на треть и продолжающегося роста оборотов онлайн-продаж в абсолютных показателях доля онлайн-торговли может дойти до 30 % от общих оборотов рынка.

Кроме того, Лебсак-Клейманс заявила, что «основным форматом ближайшего будущего будет мультиканальная продажа» и что пропорция онлайн- и офлайн-продаж у каждого бренда будет своей.

За последние сутки в 84 регионах России выявлен 11 231 новый случай заражения коронавирусом. В Псковской области выявлено 270 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровел 41 пскович, умерло – восемь.