В Псковской области 4 пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ

15:40, 07 мая 2020, ПАИ

Искусственная вентиляция лёгких требуется четырём пациентам с коронавирусом в Псковской области. Об этом сообщила на селекторном совещании 7 мая председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

В Псковской области на сегодняшней день с коронавирусом госпитализировано 213 человек. Заболевание протекает в разных формах: от лёгкой до тяжёлой. Однако даже при бессимптомном течении коронавирус может быстро прогрессировать вплоть до тяжёлой степени, вызывая коронавирусную пневмонию. Так, четырём псковичам сегодня требуется искусственная вентиляция лёгких.

Марина Гаращенко отметила, что у псковских врачей есть опыт перевода больных с аппарата ИВЛ на самостоятельное дыхание.

Ранее сообщалось о четырёх пациентах, которых удалось успешно отключить от ИВЛ.

В Псковской области подтверждены 270 случаев заболевания коронавирусом.