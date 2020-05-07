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Общество

Минздрав: активное распространение COVID-19 в России сохранится до июня

Фото Дарьи Хватковой

Активное распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в России сохранится до июня. Об этом сообщила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью телеканалу «Россия 24». 

«Если считать, что в марте месяце началось активное распространение вируса в нашей стране, то прибавьте три месяца. Это непосредственно до июня месяца будет ещё вирус активно распространяться среди нас с вами», – пояснила специалист.

Елена Малинникова предположила, что распространение вируса может продолжиться и после июня. «Я надеюсь, что эпидемический процесс развивается по своим законам и наши мероприятия не дадут более чем 100 дней этому вирусу циркулировать», – сказала она.

По её словам, коронавирус может стать сезонным, таким как грипп и ОРВИ. В Псковской области коронавирусом заразилось 270 человек, в России – 177 160.

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