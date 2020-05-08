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Общество

50 % застройщиков в России могут не сдать новостройки в срок

50% застройщиков в России могут не сдать новостройки в срок.Фото Дарьи Хватковой.

В России половина застройщиков могут не сдать новостройки в срок. Это связано с кризисом, который возник из-за коронавируса, пишет газета «Известия».

Такие данные удалось получить после опроса института развития строительной отрасли, проведенного по заказу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), в котором приняли участие 236 компаний. 77 % респондентов отметили падение спроса и продаж в своих объектах. 45 % рассказали о росте цен на строительные материалы, а половина опрошенных отметили замедление темпов строительства. 51 % респондентов отметили повышенный риск не сдать объекты в срок.

По словам экспертов, ощутить сдвиг сроков на 2-3 месяца могут до 600 тысяч дольщиков. Восстановить отрасль и экономику в целом можно при помощи поддержки властей и государственных инвестиций.

Ранее в Минздраве заявили, что распространение инфекции будет сохраняться до июня. Общее количество заражённых коронавирусом в России достигло 177 160 человек.

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