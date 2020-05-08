Почти 5 млн тестов на коронавирус провели в России

10:06, 08 мая 2020, ПАИ

За минувшие сутки в России провели 184,2 тысячи тестов на коронавирус. Всего в стране было сделано более 4,98 млн лабораторных исследований на эту инфекцию, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Уточняется, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 292 469 человек.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 177 160 человек, умерло – 1625. В Псковской области зарегистрировано 270 случаев заражения коронавирусом, умерло восемь человек.