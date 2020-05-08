Псковичи могут получить плановую помощь только по направлению врача

12:41, 08 мая 2020, ПАИ

В Псковской области сейчас ограничен плановый приём пациентов, но получить плановую помощь возможно. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина.

«Плановая помощь - это такая помощь, которая может быть отсрочена. В экстренной и неотложной помощи ни на одну минуту никому отказа нет», - заметила Надежда Рагозина.

Она пояснила, что медики руководствуются постановлениями санитарного врача, насколько жёсткие он ставит ограничения.

«Плановая помощь в Псковской области оказывается при соблюдении условий. Первое - лечащий врач должен подтвердить, что пациенту нужна помощь именно сейчас, то есть выписать направление. Второе – у пациента должен быть отрицательный анализ на коронавирус», - сказала зампредседателя комитета по здравоохранению.

Также она сообщила, что в области в каждом районе есть ФАП, такого количества пунктов сейчас достаточно.