Псковичи могут получить плановую помощь только по направлению врача
В Псковской области сейчас ограничен плановый приём пациентов, но получить плановую помощь возможно. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина.
«Плановая помощь - это такая помощь, которая может быть отсрочена. В экстренной и неотложной помощи ни на одну минуту никому отказа нет», - заметила Надежда Рагозина.
Она пояснила, что медики руководствуются постановлениями санитарного врача, насколько жёсткие он ставит ограничения.
«Плановая помощь в Псковской области оказывается при соблюдении условий. Первое - лечащий врач должен подтвердить, что пациенту нужна помощь именно сейчас, то есть выписать направление. Второе – у пациента должен быть отрицательный анализ на коронавирус», - сказала зампредседателя комитета по здравоохранению.
Также она сообщила, что в области в каждом районе есть ФАП, такого количества пунктов сейчас достаточно.