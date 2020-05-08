До +20 градусов прогреется воздух в Псковской области в День Победы

23:59, 08 мая 2020, ПАИ

До +20 градусов прогреется воздух в Псковской области 9 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в День Победы в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Будет дуть южный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём – от +15 до +20. Атмосферное давление будет низким.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона из-за пандемии коронавируса соблюдать режим самоизоляции даже в День Победы. С программой празднования Дня Победы в регионе можно ознакомиться здесь>>>.