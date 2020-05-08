О пандемии, новой политической жизни и дачниках: Большое интервью с Александром Котовым

09:00, 09 мая 2020, ПАИ

Псковское агентство информации представляет текстовую версию прямого эфира ПАИ-live с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым.

Гость эфира рассказал о работе регионального парламента в условиях коронавируса, об усталости псковичей от самоизоляции, о дачниках, о дистанционном обучении, о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, а также о новой политической жизни в регионе.

– Традиционный вопрос: как вы проводите режим самоизоляции? И как сейчас устроена работа аппарата областного Собрания депутатов? Ходят ли сотрудники на работу?

– Лично у меня режима самоизоляции нет, поскольку сотрудники органов государственной власти находятся при исполнении своих обязанностей. Приходится, конечно, корректировать график и условия работы. Стараемся делать так, чтобы было как можно меньше личных контактов. Тем не менее Псковское областное Собрание депутатов в полном объёме выполняет обязанности и осуществляет свои полномочия.

Аппарат преимущественно работает дистанционно, лишь несколько человек находятся на рабочем месте. Но когда нужно готовиться к проведению сессии и заседаний комитетов, все выходят и как положено отрабатывают.

– Псковичи устали от самоизоляции? Что скажете? Вчера общались с директором ВЦИОМ Валерием Фёдоровым, он считает, что чаша терпения ещё не заполнена, но уже скоро заполнится.

– Конечно, все устали – это объективно. В таких условиях людям непривычно находиться. Мы это понимаем прекрасно. В то же время нельзя не обратить внимания на ситуацию, которая складывается в мире. Практически во всех странах введены ограничительные меры. Это всё обосновано цифрами и статистикой.

К сожалению, пока далеко до спада эпидемии, число заражённых и погибших в мире неуклонно растёт. На сегодняшний день Россия находится на пятом месте в мире по числу заражённых.

Ещё нужно какое-то время потерпеть. Естественно, мы все этим озадачены. Под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова действует оперативный штаб – там постоянно рассматриваются вопросы о том, чтобы постепенно уйти от жёстких ограничительных мер. Я думаю, в ближайшее время мы можем рассчитывать на такие послабления.

Следует помнить о том, что одномоментно всё отменить и вернуться к прежнему ритму невозможно. И это объективно. Как бы ни было сложно, приходится терпеть для сохранения здоровья людей, чтобы было меньше жертв коронавирусной инфекции.

– Как вы объясняете наличие большого числа людей, игнорирующих связанные с карантином запреты? Что это – инфантильность, безалаберность, склонность к риску, правовой нигилизм, недоверие к власти? Как эффективнее бороться с такого рода поведением – кнутом или пряником?

– Есть разные методы борьбы. На мой взгляд, самый действенный метод – это когда человек либо близкий ему родственник окажется в такой ситуации. Тогда всё покажется совершенно по-другому.

Прочёл замечательный комментарий врача-инфекциониста: люди смотрят в окно и не понимают, что существует опасность. Это происходит ровно до тех пор, пока не коснётся лично каждого. Если это тяжёлый случай с подключением к аппарату ИВЛ или реанимация с непрогнозируемыми последствиями – настроение меняется резко. Потом наступает паника – люди начинают задавать вопросы, почему в больнице так мало мест, почему власти не принимают более жёсткие меры и так далее.

Понятно, что существуют полярные точки зрения. Так, наверное, будет всегда. Ещё нужно какое-то время потерпеть для того, чтобы пройти пик этой инфекции. И чтобы пострадало меньше людей – это главная задача.

– Вы продолжаете общаться со своими избирателями в Плюсском, Струго-Красненском районах. Мы видим, как происходит самоизоляция в Пскове, а как это проходит в сельских муниципалитетах?

– В сельской местности получше с дисциплиной. Это объективно, потому что там небольшое количество многоквартирных домов. Людям, проживающим в частном секторе, легче переносить режим самоизоляции: они находятся на природе, могут заниматься домашними делами.

Я бываю в районных центрах, вижу незначительное количество людей. В основном это те, кто обеспечивает жизнедеятельность, кто не может остановить рабочий процесс. В городе, конечно, похуже, но тоже объективно – сосредоточено большое количество населения и многоквартирных домов, сложнее морально и физически переносить самоизоляцию.

– Дачников называют фактором риска для распространения, роста числа заражённых коронавирусом. Прямо скажем, разрешение питерцам и москвичам приехать на дачи населением Псковской области было воспринято неоднозначно. Может, всё же стоило ограничить их приезд в регион?

– Жизнь остановить невозможно. Кто такие дачники? Это преимущественно те люди, которые имеют здесь родственников и свои корни и когда-то давно уехали в Санкт-Петербург или Москву. Они приезжают сюда на свои участки, для них это может являться определённой отдушиной, когда ограничительные меры введены во всех городах.

Запретить, во-первых, невозможно. Это фактически означает закрытие границ между субъектами Российской Федерации. Наверное, такая мера и могла бы быть, но в самом крайнем случае, при развитии ситуации неконтролируемым образом. К счастью, у нас пока ситуация контролируемая, поэтому приезд дачников был разрешён при условии соблюдения ограничительных мер. Всех предупреждали, предлагали заполнять анкеты и сообщать о своём приезде, чтобы можно было понимать, какое количество людей приехало и соблюдают ли они режим самоизоляции.

Справедливости ради надо сказать, что не все дачники выполняют ограничения. Это не может пройти без последствий. Но не думаем, что будет значительный рост заболевших. Надеемся, что в конечном итоге всё пройдёт благополучно.

– Есть ли в районах неприязнь к дачникам? Спрашиваю, потому что соцсети битком набиты выпадами в адрес приезжих. Выяснится, что у кого-то из них коронавирус, – какое будет отношение к остальным...

– Это единичные случаи. В основном все с пониманием, толерантно относятся к этой ситуации.

Можно понять тех же жителей Санкт-Петербурга и Москвы, которые тоже стараются каким-то образом для себя изменить условия существования. Одно дело – когда сидишь в квартире в четырёх стенах, другое – когда можешь находиться на природе. Заразиться коронавирусом, находясь на природе, меньше шансов, чем находясь в закрытом помещении.

– В последние дни заговорили о возможном ослаблении ограничительных мер, заговорили и на федеральном уровне, и на региональном. А мы не торопим события? В Пскове с самоизоляцией, ношением масок и перчаток и так беда. Ведь, не дай бог, «рванёт»…

– При принятии любого решения нужно осознавать меру ответственности. У нас работает оперативный штаб – это коллективный орган, где обсуждаются решения, выслушиваются мнения специалистов. Но в конечном итоге ограничительные меры вводятся указом губернатора Михаила Ведерникова, и подпись ставит он же. И можно представить степень ответственности, которую он на себя берёт.

Мы понимаем, что многие сегодня хотят послаблений, хотят вернуться к привычному ритму жизни, говорят о том, что коронавирус – выдуманная история, что умерших не больше, чем от обычного гриппа. Но можно послушать мнения людей, которые оказались в этой ситуации, особенно тех, кто был в реанимации, кто был подключён к аппаратам ИВЛ. Я думаю, будет совершенно противоположная точка зрения. Мы видим комментарии этих людей, они призывают быть аккуратными и указывают на серьёзную опасность заболевания.

Соответственно, нужно искать здоровый баланс, чтобы не загубить окончательно экономику и чтобы люди могли зарабатывать деньги. В то же время нужно, чтобы были созданы меры для обеспечения безопасности и здоровья людей. На грани этого и балансируем.

Следим за тем, как развивается ситуация. Оперативный штаб регулярно проводит заседания. Мы стремимся к тому, чтобы ограничительные меры постепенно снимались. Но важно не допустить серьёзной вспышки, серьёзного роста заболевания, иначе здравоохранение не справится, не хватит врачей и больничных коек.

– Вы уже дважды проводили сессии в дистанционном формате. У вас нет соблазна использовать такой формат и после окончания пандемии? Согласитесь, определённые удобства в нём есть. Например, отсутствие лишних разговоров. И в чём всё-таки неудобства?

– Мы очень оперативно отреагировали на эту ситуацию и решением областного Собрания внесли изменения в регламент, предусмотрев возможность проведения наших заседаний в режиме видео-конференц-связи. На первом дистанционном заседании мы фактически голосовали руками, вели подсчёт голосов, чтобы подвести итоги каждого решения и оформить протокол заседания. Затем наши технические специалисты написали программу, с помощью которой можем в дистанционном режиме, в электронном формате проголосовать. У каждого депутата подпись защищена, она именная. После каждого рассмотрения вопроса мы видим, кто и как проголосовал: за, против или воздержался.

Результаты голосования тут же заносятся в электронный протокол. После заседания мы можем оперативно разместить результаты голосования на сайте Псковского областного Собрания депутатов. Фактически всё работает, как и раньше.

Действительно, это очень удобно и быстро. Депутатам не надо перемещаться, они находятся по месту своей дислокации в точках доступа к видео-конференц-связи. Но в то же время исчезает элемент живой дискуссии, для парламента это исключительно плохо. Рассчитываем, что в режиме ВКС будем собираться только в чрезвычайных условиях. И как только снимут ограничительные меры, будем собираться только очно.

– В целом как оцениваете интенсивность работы областного Собрания в межсессионный период? Есть существенные изменения?

– Существенные изменения, безусловно, есть. Мы стараемся минимизировать личные контакты, депутаты ведут дистанционным приём граждан. Конечно, это неудобно. И не каждый захочет по телефону звонить, чтобы обратиться с тем или иным вопросом. Тем не менее такие обращения есть. Естественно, мы реагируем. Есть графики приёма граждан и во фракциях политических партий, и у депутатов Псковского областного Собрания.

Все вопросы, которые стоят на повестке дня, рассматриваются с соблюдением всех сроков. Мы ничего не откладываем в долгий ящик. В последнее время мы работаем более оперативно, понимая, что решения нужно принимать сразу.

– Депутаты областного Собрания очень оперативно приняли целый ряд законов, которые облегчают налоговый режим для бизнеса в регионе. На ваш взгляд, достаточны ли эти меры?

– Меры, конечно, недостаточные. В идеале все стремятся к тому, чтобы полностью компенсировать понесённые в результате принятия ограничительных мер издержки. Я думаю, все прекрасно понимают, что это невозможно. Без потерь из этой ситуации не выйдет никто. Пострадавшими будут все: и граждане, и индивидуальные предприниматели, и крупные производители, и сфера услуг.

Безусловно, бюджет Псковской области не безграничен. Понятно, что наши финансовые возможности весьма скромные. Тем не менее даже в этих условиях мы стараемся помочь тем, кто оказался в самой трудной ситуации. Есть перечень более пострадавших отраслей, утверждённый постановлением правительства.

Рассчитываем на то, что не только своими финансовыми возможностями будем решать свою проблему, но и субъектам РФ будет оказана помощь за счёт средств федерального бюджета, резервного фонда.

Будем делать всё возможное, что в наших силах. Задача заключается в том, чтобы сохранить возможности бюджета по выполнению социальных обязательств. Мы должны думать о том, чтобы оказать помощь предпринимателям, малому и среднему бизнесу, чтобы в последующем экономика работала. То, что будут выпадающие доходы, и достаточно серьёзные, мы понимаем уже сейчас. Как с этим справиться – определённые предложения есть.

– Мы здесь общались с руководителями региональных отделений партий, интересовались партийной жизнью в период пандемии. У всех по-разному. На ваш взгляд, есть ли какие-то структурные, знаковые изменения в работе партий за эти два месяца? Как в целом отразится пандемия на партиях? Впереди ведь единый день голосования в сентябре.

– Всё зависит от того, насколько активно политические партии будут вести себя в этот промежуток времени. Партия «Единая Россия» сейчас мало думает о политических очках. В это время невозможно об этом думать. Думаем о том, чтобы использовать все возможности, в том числе и личные средства членов партии «Единая Россия», для того, чтобы оказать посильную помощь тем, кто находится сегодня на передовой.

Это не только маски. Сегодня «Единая Россия» нашла средства для того, чтобы обеспечивать детей из многодетных семей, из семей, которые имеют низкий доход, компьютерами для организации дистанционного обучения. Компьютеры в ближайшее время будут приобретены. Естественно, будем направлять их в те семьи, которые наиболее остро в них нуждаются. Категории будут определены.

– Как вы относитесь к дистанционному обучению? Многие дети заканчивают учёбу за полночь. Может, депутаты выйдут с инициативой, чтобы отпустить школьников на каникулы пораньше?

– Есть такая мысль, чтобы завершить учебный год, отпустить всех на каникулы, но учебную программу никто не отменял, иначе увеличим нагрузку на следующий учебный год.

К системе дистанционного обучения на данном этапе отношусь исключительно плохо. Понимаю, что учебный процесс страдает серьёзно. И страдают все: дети, родители, учителя. Для нас это новое. Идём методом эксперимента. Но нужно делать всё, чтобы как можно быстрее отладить этот процесс. Надеюсь, что общими усилиями мы преодолеем эту проблему. С учётом того, что мы в этой экстремальной ситуации быстро накопим этот опыт, в будущем дистанционное обучение может быть достаточно востребованным.

– Вы видите, как работает сейчас система здравоохранения. Как на фронте. На ваш взгляд, после того, как всё закончится, какие перестройки в этой системе будет жизненно необходимо провести? Очевидно ведь, что собственными силами регион никакими мерами поддержки врачей ситуацию с той же нехваткой кадров не переломит, зарплаты вдвое всем не увеличит. Что делать?

– Безусловно, будут сделаны выводы из того, как организуется работа лечебных учреждений в такой сложный период. Вполне может оказаться так, что пандемия коронавируса не самое страшное, что нас ожидает впереди. Нужно быть всегда готовыми к любой экстремальной ситуации.

И нужно думать о том, чтобы профессия медика была престижной, хорошо оплачиваемой. Думаю, на уровне правительства страны будут сделаны определённые выводы и в отрасль здравоохранения будет направляться больше средств, чем сейчас.

Ради справедливости нужно сказать, что и за последнее время очень много было сделано: наши лечебные учреждения оснащались современным оборудованием, проводились ремонты, строились новые корпуса. Национальный проект в системе здравоохранения работает, но внимания требуется больше.

Хочу сказать слова благодарности нашим врачам, среди которых и депутаты Псковского областного Собрания, которые сегодня работают в тяжелейших условиях. Спасибо вам большое, уважаемые доктора! Дай бог, чтобы этот сложный период прошёл безболезненно для всех, прежде всего для врачей, которые находятся на передовой и которых можем рассматривать как спасителей.

– Александр Алексеевич, завтра День Победы. Как вы будете его отмечать?

– Традиционно этот праздник отмечаем в кругу семьи. Жаль, что нельзя сейчас провести торжественные мероприятия привычным образом. Но это невозможно сделать по вполне понятным причинам.

Жаль, что именно в День Победы не можем сказать слова благодарности нашим ветеранам. Думаю, когда закончится этот сложный период, мы обязательно вернёмся к этому празднику и, если будет возможность, торжественные мероприятия обязательно проведём.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех ветеранов Великой Отечественной войны, всех жителей Псковской области с великим праздником – с Днём Победы! Это праздник каждой семьи – все люди так или иначе были затронуты этой серьёзной войной. Кто-то потерял своих родных и близких, кто-то находился в тяжелейших условиях оккупации, кто-то трудился в тылу.

Для нас это память, самый светлый праздник. Наши уважаемые ветераны подарили нам право на мирную жизнь, которую мы должны сохранить. Всех с праздником! Благополучия и мирного неба над головой!