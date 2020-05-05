«Мир не будет прежним»: директор ВЦИОМ рассказал об изменениях общественного поведения в период пандемии

14:55, 07 мая 2020, ПАИ

Директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в разговоре с ведущим ПАИ-live Александром Машкариным рассказал, что больше всего пугает россиян в период распространения коронавируса, чем руководствуются власти, принимая решения об ослаблении ограничительных мер, об оценке медиков и необходимых изменениях в системе здравоохранения.

- Валерий, какие тренды наметились в общественном поведении россиян в связи с эпидемией коронавируса? Расхожая сейчас фраза — мир не будет прежним — как много в ней от реального? Или переживем эпидемию и забудем?

- Мир точно уже не будет прежним, это общефилософски верно, и в данном случае тоже. Всемирный шок. И он не ограничился 1-2 неделями, уже полтора месяца сидим. В случае пандемии вторжение произошло в структуру повседневности. Теперь мы не так делаем покупки, потребляем информацию, работаем. Этот опыт не пройдет бесследно, а что дальше? С чего взяли, что одной волной закончится? Вирусологи исходят из того, что будет две или три волны. Многое поменяется, не всё и не у всех, но многое. Чем более развита страна, тем больше для неё ценны человеческие жизни (Россия в этот список входит) и тем меньше поменяется экономика. Экономика важна, но жизни важнее. Государства теряют миллиарды из-за самоизоляции. Не все страны на такое готовы. В странах третьего мира всё будет так же, как до этого, но смертность будет выше.

- Что россиян сейчас пугает больше всего? Заболеть коронавирусом или экономические последствия?

- Конечно, больше волнует риск заразиться или заразить близких. Если бы это было не так, все бы давно вышли на улицу, но этого в массовом порядке не происходит.

Это говорит о том, что страх за жизнь – главный мотиватор поведения. Страх снижается, но он поддерживается информационным способом. Люди и сами его поддерживают при помощи информации. Пока государство делает всё, чтобы страх не снижался.

Большинство граждан ведет себя ответственно, но по мере снижения ограничений страх будет снижаться и будет расти экономический страх: боязнь потерять благосостояние, перспективы, потерять возможность обеспечивать себя и свою семью. Кризис будет глубоким и затяжным.

- Индекс самоизоляции Яндекса, на ваш взгляд, насколько адекватный инструмент для оценки изоляции граждан? Влияет ли этот сервис на принятие решений?

- На общественное мнение влияет всё, вопрос - в какой мере, всерьез повлияет или нет. Индекс самоизоляции Яндекса влияет на поведение властей, они принимают решения, что делать дальше: ужесточать или ослаблять режим самоизоляции. В качестве единственного индекса этот сервис, конечно, нельзя рассматривать, власть принимает решения на основе множества источников.

Да, в Москве точно принимают во внимание индекс самоизоляции, но также и учитываются сводки от медиков, полиции, результаты опросов. Мы, например, каждый день проводим опросы для федеральных органов власти, и эти данные изучаются.

- Оказывает ли такой фактор, как усталость людей, влияние на решения властей?

- Если сограждане перестанут бояться и выйдут на улицу – они это сделают и удержать их нельзя будет никакой полицией или военными. В Кремле это понимают, поэтому главный расчет только на дисциплину граждан. Люди сами ищут информацию, ждут сводки по коронавирусу, анализируют, сопоставляют – всё это важный фактор нашего нынешнего социального состояния. Да, тяжко, хочется на свободу, но пока сидим, и чаша народного терпения не переполнена, но в Кремле понимают, что скоро переполнится.

Самый сложный вид военных действий – отступление, потому что оно может перейти в бегство. Отступление ограничительных мер должно быть организовано правильно, важно всё рассчитать, чтобы не было так, что люди массово выйдут на улицу и устроят праздник непослушания. Всё должно быть по другому сценарию, в каждом регионе по своему графику, ослабление должно быть постепенное и управляемое, чтобы в любой момент можно было вернуться назад, если статистика покажет, что рано. Сейчас разрабатывается график снятия ограничений, ответственность возлагается на регионы, потому что страна большая, 85 регионов и ситуация везде разная. До региональных властей уже довели информацию о том, как следует действовать.

- Изменилось ли общественное мнение в отношении медиков? В Псковской области когда-то активно проводилась оптимизация здравоохранения, дефицит медицинских кадров сейчас по всей России. Ситуация с пандемией вернёт престиж профессии врача или это временное явление? Сегодня наши герои - врачи, а завтра — пожарные?

- Если завтра в России будут пожары, которые примут масштабы пандемии, то пожарные будут в престиже.

Псковская область — это не единичный пример. В здравоохранении даже в самой богатой Москве высказывают недовольство как медики, так и пациенты. Медицинский персонал против оптимизации, недовольны зарплатой, не поощряют новых подходов к организации работы. Если раньше они занимались служением, давали клятву Гиппократа, то сейчас их заставляют заниматься обслуживанием.

Конечно, пандемия сделает огромный поворот, врач станет героем, и не неизвестным: мы знаем врачей, медсестёр и волонтёров в лицо, уважение к ним большое. После пандемии уважение останется, но важно, чтобы медики получили не только народную любовь и уважение, но и материальное вознаграждение.

Также стоит вопрос о том, как будет устроена дальше система здравоохранения. Британская и американская системы оказались не очень эффективными так же, как в Италии, Испании. Весь Евросоюз провалился, там каждый выживает в одиночку, но сейчас лучше не злорадствовать, а учиться у Германии. Немецкая система здравоохранения проходит успешно пандемический экзамен – много заболевших, но мало жертв. После кризиса нужно изучить образец Германии и думать, как его можно использовать.

- Некоторые политические партии с начала пандемии ушли на самоизоляцию, спрятались в домик. На ваш взгляд, какие партии из ситуации с пандемией заработают себе очки?

- У нас война со страшной заразой, всем не до партийного разделения. Даже в мирное время в России партийная система наименее влиятельная из всех политических институтов.

Что они могут сделать, кроме как самоизолироваться? Заниматься волонтерством, собирать средства на помощь тем, кто оказался под ударом. Востребованы также инициативы по законодательному обеспечению, решения надо принимать быстро – это дело парламентских партий. В целом партийная активность поставлена сейчас на паузу. Выборы назначены на середину сентября – это единый день голосования, избирательные кампании, где должны избираться главы районов, уже должны начаться в июне. Как всё это пройдёт в режиме самоизоляции – непонятно, но до сентября, надеюсь, войдем в нормальный режим и не придется в масках и перчатках голосовать, как это делали в Южной Корее.

- Что происходит с оценками государственных органов власти? Какие данные ВЦИОМ?

- Согласно данным от 24 апреля, 65% опрошенных одобрили деятельность президента России. За две недели до этого было почти 69%, за неделю с 16 по 22 марта – 60% одобряли его деятельность. В целом 63-65%, или твердые две трети, одобряют работу Владимира Путина. Деятельность правительства одобряют меньше людей. 38,9% одобряют работу Михаила Мишустина. Он только чуть больше 100 дней в правительстве, многие не определили своего отношения к нему.

Владимиру Путину доверяют 69,8%. В феврале этот показатель был на уровне 72%. Цифры гуляют, но в целом диапазон небольшой. Михаилу Мишустину доверяют 52% опрошенных. Владимиру Жириновскому доверяют лишь 32% опрошенных, Геннадию Зюганову не доверяют 53%, Сергею Миронову – 27% доверяют. Политики экзамен сдают нормально, в рейтинге не замечено переворотов, будем наблюдать.