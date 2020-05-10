Михаил Ведерников: Идрица занимает достойное своему статусу место в общественной жизни области

17:07, 10 мая 2020, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram отметил ту важную роль, которую играет Идрица в жизни области.

«Ещё несколько лет назад мало кто вспоминал, что Псковская область – Родина Знамени Победы. Даже возрождённая в 2016 году 150-я Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия была дислоцирована в Ростовской области, и связь с посёлком, давшим название соединению, практически не поддерживалась. К настоящему времени многое изменилось. Идрица занимает достойное своему статусу место в общественной жизни региона», - сообщил Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил, что в области появилась региональная памятная дата – День водружения флага Идрицкой дивизии над Рейхстагом. Поселок Идрица благоустроен, а до конца года в Себежском районе будет возведён памятный монумент, посвящённый истории Знамени.

Ещё одно яркое напоминание для псковичей – новый мурал на стене девятиэтажки дома на Рижском проспекте.

«Такие напоминания – важная составляющая сохранения исторической памяти и справедливости», - подчеркнул глава региона.