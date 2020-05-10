Более 700 заявок от пенсионеров выполнили добровольцы Псковской области в рамках акции «Мы вместе»

20:03, 10 мая 2020, ПАИ

С 27 марта в рамках акции «Мы вместе» добровольцы Пскосвкой области выполнили более 700 заявок от пожилых людей и граждан, которые оказались в сложной ситуации, и доставили более 4 тысяч продуктовых наборов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Imstagram.

«8 и 9 мая добровольцы подключились к федеральной акции «Вам, Родные» и передали ветеранам 332 подарочных набора с букетами цветов. В дополнение к этому ими были доставлены 1569 региональных подарочных наборов в честь 75-летия Победы», - сообщил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что такой большой масштаб работы потребовал подключения всех ресурсов. На помощь пришли все: ОНФ, Союзмотоциклистов, Молодая Гвардия, Псковский городской молодёжный центр, клуб смешанных боевых единоборств ММА, Землячество Дагестана, Федерация КУДО России, а также большое количество студентов и жителей города.

«Общими усилиями была выполнена главная задача – мы вместе выразили благодарность и подарили тепло внимания поколению победителей. Огромное спасибо всем, кто помогал в этом важном и нужном деле!» - сказал глава региона.