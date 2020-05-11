0
17:41
Передача о сокровищах псковского купца Плюшкина выйдет на канале «Культура» 15 мая
16:43
Все российские семьи с детьми от 3 до 15 лет получат по 10 тысяч рублей
16:24
12 мая в России завершается период нерабочих дней
15:34
Художник рассказал о работе над муралом в честь 75-летия Победы в Гдове
15:00
В музее-заповеднике «Михайловское» открылась виртуальная выставка Владимира Алексеева
13:04
11 мая индекс самоизоляции в Пскове ниже, чем в Москве и Петербурге
12:37
Псковские пограничники приняли «Эстафету Победы» от коллег из Санкт-Петербурга
Еще новости
Общество

Художник рассказал о работе над муралом в честь 75-летия Победы в Гдове

Фото: Instagram @nikolaj.skjold.

Мурал, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, создали в Гдове. Свои впечатления о работе над граффити художник опубликовал в своём Instagram.

«Было особенно приятно принимать слова благодарности от жителей города: это ещё больше мотивировало на положительный результат», – написал художник.

Фото: Instagram @nikolaj.skjold.

Граффитист добавил, что ему впервые довелось работать над рисунком такого масштаба, а также красить с автовышки. Площадь мурала составляет 24 на 8 метров. 

«Мало кто проходил мимо, не обращая внимания на происходящее, потому что подобные арты должны быть в каждом городе, где помнят и чтут память наших героев», – отметил автор рисунка.

Фото: Instagram @nikolaj.skjold.

О том, как родилась идея большого мурала в Гдове, читайте здесь.

В Пскове к 75-летию Победы также появился мурал, посвящённый Знамени Победы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • 75-летие Победы
Художник рассказал о работе над муралом в честь 75-летия Победы в Гдове Псковские пограничники приняли «Эстафету Победы» от коллег из Санкт-Петербурга Псковичи могут рассказать о своём ветеране в проекте «Внуки истории» Елена Бибикова по телефону поздравила ветеранов Псковской области Более 700 заявок пенсионеров выполнили добровольцы Псковской области в рамках акции «Мы вместе» Юные псковичи читают стихи в память о героях Великой Отечественной войны Псковские росгвардейцы вместе с библиотекой Любятово участвуют в онлайн-марафоне #75cловПобеды Посвящённая 75-летию Победы эстафета «Псковской правды» прошла в онлайн-режиме В Новосокольниках сотрудники Госавтоинспекции поздравили водителей и пешеходов с Днём Победы Михаил Ведерников: Идрица занимает достойное своего статуса место в общественной жизни области
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Передача о сокровищах псковского купца Плюшкина выйдет на канале «Культура» 15 мая
11 мая 2020
Передача о сокровищах псковского купца Плюшкина выйдет на канале «Культура» 15 мая
Все российские семьи с детьми от 3 до 15 лет получат по 10 тысяч рублей
11 мая 2020
Все российские семьи с детьми от 3 до 15 лет получат по 10 тысяч рублей
12 мая в России завершается период нерабочих дней
11 мая 2020
12 мая в России завершается период нерабочих дней
Художник рассказал о работе над муралом в честь 75-летия Победы в Гдове
11 мая 2020
Художник рассказал о работе над муралом в честь 75-летия Победы в Гдове
В музее-заповеднике «Михайловское» открылась виртуальная выставка Владимира Алексеева
11 мая 2020
В музее-заповеднике «Михайловское» открылась виртуальная выставка Владимира Алексеева
11 мая индекс самоизоляции в Пскове ниже, чем в Москве и Петербурге
11 мая 2020
11 мая индекс самоизоляции в Пскове ниже, чем в Москве и Петербурге
Псковские пограничники приняли «Эстафету Победы» от коллег из Санкт-Петербурга
11 мая 2020
Псковские пограничники приняли «Эстафету Победы» от коллег из Санкт-Петербурга
Видео: В Пскове мужчина отдохнул и нагадил в закрытом кафе
11 мая 2020
Видео: В Пскове мужчина отдохнул и нагадил в закрытом кафе

Идет загрузка...