Художник рассказал о работе над муралом в честь 75-летия Победы в Гдове

15:34, 11 мая 2020, ПАИ

Мурал, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, создали в Гдове. Свои впечатления о работе над граффити художник опубликовал в своём Instagram.

«Было особенно приятно принимать слова благодарности от жителей города: это ещё больше мотивировало на положительный результат», – написал художник.

Граффитист добавил, что ему впервые довелось работать над рисунком такого масштаба, а также красить с автовышки. Площадь мурала составляет 24 на 8 метров.

«Мало кто проходил мимо, не обращая внимания на происходящее, потому что подобные арты должны быть в каждом городе, где помнят и чтут память наших героев», – отметил автор рисунка.

О том, как родилась идея большого мурала в Гдове, читайте здесь.

В Пскове к 75-летию Победы также появился мурал, посвящённый Знамени Победы.