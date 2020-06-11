Антонов: Чем тяжелее ситуация, тем жёстче должна быть реакция на действия ответственных лиц

12:03, 11 июня 2020, ПАИ

«Чем тяжелее ситуация, тем жёстче должна быть реакция на действия ответственных лиц. Причём это должно касаться не только руководителей учреждений и организаций, но и вообще всех и везде», - уверен заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Антонов.

Депутат и в прошлом медик подчеркнул, что для получения результата карантин и сопутствующие предписания необходимо соблюдать максимально жёстко и досконально. «А вы сами видите, что творится у нас в магазинах, например. Просят же по-хорошему: носите маски!» - отметил Виктор Антонов.

«В советское время за всякого рода промашки с руководителей спрашивали очень строго, штрафовали и даже с работы выгоняли. Моя позиция: меры реагирования должны быть жёсткими», - подытожил Виктор Антонов.

11 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл селекторное совещение с медиками, на котором ряд руководителей медучреждений получили взыскания за нарушения в работе, которые привели к тяжёлым последствиям в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Так, руководитель Моринского психоневрологического интерната лишился должности из-за вспышки коронавируса. Дисциплинарное взыскание получил руководитель больницы в Острове. Руководители трёх медорганизаций получили наказание за нарушения в лечении беременной из Невеля.