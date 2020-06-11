Антонов: Чем тяжелее ситуация, тем жёстче должна быть реакция на действия ответственных лиц
«Чем тяжелее ситуация, тем жёстче должна быть реакция на действия ответственных лиц. Причём это должно касаться не только руководителей учреждений и организаций, но и вообще всех и везде», - уверен заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Антонов.
Депутат и в прошлом медик подчеркнул, что для получения результата карантин и сопутствующие предписания необходимо соблюдать максимально жёстко и досконально. «А вы сами видите, что творится у нас в магазинах, например. Просят же по-хорошему: носите маски!» - отметил Виктор Антонов.
«В советское время за всякого рода промашки с руководителей спрашивали очень строго, штрафовали и даже с работы выгоняли. Моя позиция: меры реагирования должны быть жёсткими», - подытожил Виктор Антонов.
11 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл селекторное совещение с медиками, на котором ряд руководителей медучреждений получили взыскания за нарушения в работе, которые привели к тяжёлым последствиям в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Так, руководитель Моринского психоневрологического интерната лишился должности из-за вспышки коронавируса. Дисциплинарное взыскание получил руководитель больницы в Острове. Руководители трёх медорганизаций получили наказание за нарушения в лечении беременной из Невеля.