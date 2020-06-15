316 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

11:01, 15 июня 2020, ПАИ

316 тысяч человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 15,1 млн тестов на коронавирус. За сутки проведено 280 тысяч исследований.

По последним данным, в России коронавирусом заболели 537 210 человек, выздоровели – 284 539, умерли – 7 091. В Псковской области зарегистрирован 1 901 случай заражения коронавирусом, 566 человек выздоровели, 19 – умерли.