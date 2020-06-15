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Политика

Приём заявлений о голосовании по месту нахождения идёт в Псковской области

В России идёт приём заявлений для голосования по месту нахождения. Жители Псковской области могут выбрать наиболее удобное место для участия в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центризбиркоме РФ.

Приём заявлений о голосовании по месту нахождения продлится до 14:00 21 июня.

Документы принимают в любой территориальной избирательной комиссии, МФЦ или через портал госуслуг. А с сегодняшнего дня заявление можно подать и через участковые избирательные комиссии. При себе необходимо иметь паспорт гражданина России.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. В Псковской области в этот день будет работать 615 избирательных комиссий. Узнать подробнее, как пройдёт голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области, можно здесь>>>.

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