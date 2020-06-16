Псковский аграрий: Без сильной президентской власти Россия не могла бы существовать

16:30, 16 июня 2020, ПАИ

Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов поддержит поправки в Конституцию на общероссийском голосовании 1 июля. Об этом он заявил в эфире ПАИ-live 16 июня.

Одной из важнейших поправок Андрей Козлов считает указание на защиту целостности границ государства, а также ту, которая вытекает из указанной – что Конституция выше нормы международных договоров. «Россия имеет свою территорию, язык, культурное наследие. Без сильной президентской власти страна не могла бы существовать», - заявил гость эфира.

Аграрий также заметил, что не менее важны изменения в социальном блоке.

«Поправки выверены и отработаны», - подытожил спикер.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. В Псковской области в этот день будет работать 615 избирательных комиссий. Узнать подробнее, как пройдёт голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области, можно здесь>>>.

Ранее Михаил Ведерников назвал голосование по поправкам историческим моментом.