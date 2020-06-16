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Общество

70 миллионов рублей из федерального бюджета смогли привлечь псковские НКО

Наталья Плявинская.

В 2020 году некоммерческие организации Псковской области смогли привлечь в регион более 70 миллионов рублей из федерального бюджета. Начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская прокомментировала Псковскому агентству информацию победу 19 псковских проектов во втором конкурсе Фонда президентских грантов.

«Радует, что у нас сохраняется динамика большого количества побед. На сегодняшний день мы привлекли более 70 миллионов федеральных средств в регион: по первому конкурсу организации получат 38 миллионов рублей и по второму конкурсу – 32 миллиона. Практически по всем направлениям есть победы», - отметила Наталья Плявинская.

Руководитель управления общественных проектов и молодежной политики подчеркнула, что победителями конкурса грантов становятся не только НКО из крупных городов и районных центров, но общественники и из отдаленных населенных пунктов. Наталья Плявинская привела в пример проект из поселка Белорусский Пыталовского района «Мини-театр в молодежном клубе «Каморка»». Также обладателем гранта стала совсем молодая организация «Музыкальное наследие Псковищины».

«Очень радует, что большое количество учеников проектных школ стали победителями», - подчеркнула собеседница.

15 июня на сайте Фонда президетских грантов были опубликованы итоги конкурса: 19 псковских организаций стали обладателями грантов на общую сумму 32,7 миллиона рублей.

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