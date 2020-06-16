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Общество

Более 58 тысяч человек заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах

58 442 человека заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 415 летальных исходов, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 16 июня в Эстонии общее количество заболевших достигло 1 975 человек, погибло – 69. В Латвии 1 098 человек инфицировано коронавирусом, погибло – 28. В Белоруссии число инфицированных составляет 55 369 человек, погибло – 318.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 8 млн человек, свыше 4,2 млн – выздоровело, более 439 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 545 458 человек, выздоровело – 294 306, умерло – 7 284. В Псковской области зарегистрировано 1 996 случаев заражения коронавирусом, 596 человек выздоровело, 19 – умерло.

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