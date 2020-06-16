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Общество

Более 8 млн человек в мире заразились коронавирусом

По состоянию на утро 16 июня в мире зарегистрировано 8 118 671 случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 439 198 человек. Количество выздоровевших – 4 216 319.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 2 182 950. В этой стране от коронавируса умерло 118 283 человека, выздоровело – 889 866.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на третьем месте. Здесь коронавирусом заболело 537 210 человек, выздоровело – 284 539, умерло – 7 091. В Псковской области зарегистрирован 1 901 случай заражения коронавирусом, 566 человек выздоровело, 19 – умерло.

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