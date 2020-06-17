18 человек заразились коронавирусом в Пскове за сутки

09:04, 17 июня 2020, ПАИ

В Пскове за последние сутки коронавирусом заболели 18 человек. Общее количество заразившихся COVID-19 в городе достигло 565. День назад заболевших было лишь 547, сообщает telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

По количеству заболевших коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, второе – Великие Луки (403 случая), третье – Островский район (167 случаев).

Всего в Псковской области выявлено 2 047 случаев заражения коронавирусом, 639 человек выздоровело, 19 – умерло.