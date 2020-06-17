403 человека заболели коронавирусом в Великих Луках

09:15, 17 июня 2020, ПАИ

В Великих Луках коронавирусом заразились 403 человека. За сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на шесть человек. Такие данные приводит официальный telegram-канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

По количеству заразившихся коронавирусом в Псковской области Великие Луки занимают второе место. На первом – Псков (565 случаев), на третьем – Островский район (167 случаев).

Всего в Псковской области зарегистрировано 2 047 случаев заражения коронавирусом, 639 человек выздоровело, 19 – умерло.