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Общество

403 человека заболели коронавирусом в Великих Луках

В Великих Луках коронавирусом заразились 403 человека. За сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на шесть человек. Такие данные приводит официальный telegram-канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

По количеству заразившихся коронавирусом в Псковской области Великие Луки занимают второе место. На первом – Псков (565 случаев), на третьем – Островский район (167 случаев).

Всего в Псковской области зарегистрировано 2 047 случаев заражения коронавирусом, 639 человек выздоровело, 19 – умерло.

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