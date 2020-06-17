Восемь ковид-бригад работают в Псковской городской поликлинике

09:17, 17 июня 2020, ПАИ

В Псковской объединенной городской поликлинике работают восемь «ковидных» бригад. Об этом сообщается в статье, опубликованной в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Большинство пациентов с COVID-19 в Пскове лечатся в стационарах. «Вовремя выявить у больных опасную инфекцию не менее важно, чем поставить их на ноги. Именно с этой целью в Псковской объединенной городской поликлинике созданы восемь «ковидных» медицинских бригад», - отмечается в статье.

Такие группы начали работать еще с середины марта. Первыми их пациентами стали псковичи, возвращавшиеся из туристических поездок или зарубежных командировок. Медики обязаны наблюдать за состоянием здоровья псковичей, прибывших из-за рубежа.

Сейчас ковид-бригады забирают мазки и осматривают контактных пациентов. «В день у медиков бывает от 15 (это, по их словам, «отдых») до 60 с лишним пациентов, и по каждому нужно отправить отчет в вышестоящие инстанции. Так что окончание выезда совсем не означает конец рабочего дня», - рассказали в поликлинике.

«С пациентами из группы риска я стал работать одним из первых в нашей поликлинике, - рассказал фельдшер кабинета неотложной помощи подразделения №1 Игорь Бобров. – Как сейчас помню, на дворе была суббота, 14 марта. После приема я осматривал двух псковичей, побывавших за границей. А в понедельник, 16 марта, мне предложили войти в состав ковид-бригады на постоянной основе, освободив от всего остального. С тех пор так и работаю. Через неделю у меня появилась напарница - но не в том смысле, что мы работаем вместе. Каждый обслуживает свои адреса. Но благодаря ей нагрузки стало немного меньше, и даже появились короткие выходные».

По данным на 17 июня, в Псковской области зарегистрировано 2 047 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 639 человек.