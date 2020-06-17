В Москве выздоровели более 60% заболевших коронавирусом

14:07, 17 июня 2020, ПАИ

В столице России зафиксировано 209 745 случаев заражения коронавирусом, при этом более 128 тысяч человек уже выздоровели. Как сообщает оперштаб Москвы, процент выздоровевших после коронавируса превысил 60% от общего числа заражений.

За сутки в столице России зарегистрировано 1065 новых пациентов с COVID-19, что на 25% меньше по сравнению со вчерашним днем.

Среди новых заболевших 38,4% - люди от 18 до 45 лет, 34,1% - от 46 до 65 лет, 12,3% - от 66 до 79 лет, 7,0% - старше 80 лет, 8,2% - дети.

В Псковской области за сутки 43 человека выздоровели после коронавируса, общее число выздоровевших достигло 639 человек. Ранее губернатор Псковской области высказался о борьбе с коронавирусом в Москве так: «Собянин сделал чудо».