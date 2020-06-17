Грант в полмиллиона рублей на развитие воркаута получила Псковская область

14:28, 17 июня 2020, ПАИ

Проект спортивной общественной организации воркаута Псковской области получил президентский грант в размере 498 114 рублей. Об инициативах членов Молодёжного парламента, получивших грантовую поддержку, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«Проект развития воркаут-движения как основы подготовки к ГТО» рассчитан на школьников и студентов, объясняет лидер команды Street Workout Pskov Виталий Дидыч.

«Основной задачей и главной идеей команды Street Workout Pskov является информационная работа среди молодёжи по пропаганде здорового образа жизни и спорта, а комплекс ГТО – это как раз правильный государственный институт такой пропаганды. К участию в проекте мы планируем привлечь не менее 500 человек», - рассказал член Молодёжного парламента.

Авторы проекта отмечают, что подготовка к прохождению испытаний будет проводиться по всем нормативам комплекса ГТО, перед началом курса подготовки квалифицированные специалисты проведут выездные мастер-классы в школах, средних и высших учебных заведениях.

В общей сложности победителями конкурса Фонда президентских грантов стали 19 проектов Псковской области. Суммарная грантовая поддержка этих проектов составит 32,7 миллиона рублей.

Зоозащитная организация «Шанс» рассказала Псковскому агентству информации о новом современном приюте для собак, который удастся построить на деньги гранта.