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Спорт

Грант в полмиллиона рублей на развитие воркаута получила Псковская область

Фото: Дарья Хваткова.

Проект спортивной общественной организации воркаута Псковской области получил президентский грант в размере 498 114 рублей. Об инициативах членов Молодёжного парламента, получивших грантовую поддержку, рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«Проект развития воркаут-движения как основы подготовки к ГТО» рассчитан на школьников и студентов, объясняет лидер команды Street Workout Pskov Виталий Дидыч.

«Основной задачей и главной идеей команды Street Workout Pskov является информационная работа среди молодёжи по пропаганде здорового образа жизни и спорта, а комплекс ГТО – это как раз правильный государственный институт такой пропаганды. К участию в проекте мы планируем привлечь не менее 500 человек», - рассказал член Молодёжного парламента.

Авторы проекта отмечают, что подготовка к прохождению испытаний будет проводиться по всем нормативам комплекса ГТО, перед началом курса подготовки квалифицированные специалисты проведут выездные мастер-классы в школах, средних и высших учебных заведениях.

В общей сложности победителями конкурса Фонда президентских грантов стали 19 проектов Псковской области. Суммарная грантовая поддержка этих проектов составит 32,7 миллиона рублей.

Зоозащитная организация «Шанс» рассказала Псковскому агентству информации о новом современном приюте для собак, который удастся построить на деньги гранта.

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