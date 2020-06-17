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Общество

423 человека с коронавирусом умерли в граничащих с Псковской областью странах

59 113 человек заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 423 летальных исхода, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 17 июня в Эстонии общее количество заболевших достигло 1 977 человек, погибло – 69. В Латвии 1 104 человека инфицировано коронавирусом, погибло – 30. В Белоруссии число инфицированных составляет 56 032 человека, погибло – 324.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 8,2 млн человек, свыше 4,3 млн – выздоровело, более 446 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболел 553 301 человек, выздоровело – 304 342, умерло – 7 478. В Псковской области зарегистрировано 2 047 случаев заражения коронавирусом, 639 человек выздоровело, 19 – умерло.

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