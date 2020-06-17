Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8 млн

19:52, 17 июня 2020, ПАИ

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8 млн человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса.

По его словам, за первые два месяца [после начала пандемии коронавируса. – ПАИ] поступили сообщения о 85 тысячах случаях болезни, а за последние два месяца – о шести миллионах.

В странах Америки, Африки и Южной Азии число умерших от COVID-19 превысило 435 тысяч, сказал гендиректор, добавив, что «всё ещё продолжается быстрый рост» числа новых инфицированных.

При этом Тедрос Аданом Гебрейесус обратил внимание также на «первые лучики надежды, которые показывают, что вместе, посредством глобальной солидарности человечество может преодолеть эту пандемию». Он подчеркнул, что многие страны «продемонстрировали, как можно эффективно подавить вирус комбинацией тестирования, выявления контактов, помещения пациентов на карантин и лечения больных». Кроме того, «резко выросли возможности лабораторий» для проведения тестирования на наличие коронавируса, отметил гендиректор ВОЗ.

В России коронавирусом заболел 553 301 человек, выздоровело – 304 342, умерло – 7 478. В Псковской области зарегистрировано 2 047 случаев заражения коронавирусом, 639 человек выздоровело, 19 – умерло.