«Say Goodbye Hollywood»: История псковички, которая застряла в Калифорнии во время пандемии

19:40, 18 июня 2020, ПАИ

В феврале жительница Пскова, воспитатель центра помощи детям Наталья Згеря решила в очередной раз навестить дочь и её семью, которые уже несколько лет живут и работают в Калифорнии, в известнейшей Кремниевой долине. Планируя вернуться в Псковскую область уже в марте, Наталья Згеря не подозревала, что пандемия коронавируса испортит все планы по возвращению домой и она будет вынуждена остаться в солнечной Калифорнии ещё до мая. В разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации Наталья Згеря рассказала, как ждала открытия внутреннего авиасообщения в США и насколько сложно было добраться домой.

«Я родилась и выросла в Псковской области, живу и работаю здесь, мне Псковщина очень дорога, это моя малая родина и вообще Родина. Но, так случилось что моя дочь и её муж (он новгородец, не американец) после окончания университета в Санкт-Петербурге волей судьбы оказались в Силиконовой долине в Калифорнии. Её супруг работает программистом, они живут там уже шесть лет. У меня двое внуков, и я ежегодно навещаю их. Они живут в Сан Вэлли [район в Лос-Анджелесе. – ПАИ]. Это была уже моя восьмая поездка к ним в гости, я уехала феврале с расчётом на то, что вернусь в марте. Но в марте из-за пандемии коронавируса отменили все рейсы, закрыли границы, у меня обратный билет был куплен на 24 марта, но вылететь я не смогла», – рассказала псковичка.

Поначалу была полная неразбериха, в Америке говорили, что будут организованы вывозные рейсы: Калифорния – на одном берегу, а вывозные рейсы – из Нью-Йорка. На первый самолёт Наталья попасть не смогла, внутреннее авиасообщение в Америке было закрыто, долететь до Нью-Йорка было невозможно. Затем появились рейсы, которыми вывозили только жителей Москвы и Московской области, в этот счастливый список жительнице Пскова попасть не удалось.

«Неоднократно связывалась с администраторами с просьбой о вылете, они попросили подождать, но никакой определённости не было», – вспоминает женщина.

Наталья Загеря рассказала, что в ожидании вылета прошло три месяца. Самолёты по-прежнему летали редко.

«Сначала 28 апреля, потом 4 мая рейс из Лос-Анджелеса, но меня снова не включили в рейс. Появились опасения, что вывозные рейсы прекратятся, границы закрыты и я здесь задержусь надолго. Муж остался на родине, ну и работа, конечно. Директор спрашивала, «когда вы собираетесь вернуться», а я отвечаю: «Не представляется возможным», – говорит Наталья.

Шёл уже четвёртый месяц пребывания нашей землячки в США.

«В один прекрасный момент я поняла, что мне надо попросить помощи. Я знаю, что всегда можно обратиться к вышестоящим органам, которые действительно могут оказать реальную помощь. У меня от Михаила Ведерникова [губернатор Псковской области. – ПАИ] были самые положительные впечатления, и я решила лично к нему обратиться с просьбой оказать мне содействие в моём возвращении домой. Я написала в интернет-приёмную, кратко сформулировала, что я хочу вернуться на Родину, что мне необходимо содействие, чтобы меня включили в список пассажиров и желательно, чтобы Псковская область меня приняла, чтобы я именно здесь проходила карантин», – отметила собеседница.

По словам Натальи, реакция на обращение была молниеносная.

«Со мной сразу связались сотрудники областной администрации. Они постоянно были на связи, а я следила в telegram-канале за ситуацией с коронавирусом в Псковской области. Внутренние рейсы в Америке в середине мая уже открылись, но их было недостаточно. 14 мая я не смогла улететь, но на рейс 23 мая меня включили в список. Чтобы это произошло, администрация области писала письмо на имя заместителя председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой с просьбой включить меня в список пассажиров этого рейса», – пояснила псковичка.

Наталья Згеря 23 мая рейсом Нью-Йорк – Москва вылетела в Россию.

«24 мая мы прилетели, нас расформировали по обсерваторам Московской области, мне посчастливилось проходить обсервацию в Мытищах, в санатории. Нам не успевали сделать документы, и псковичей вывозили из обсерваторов позже: 26 мая за нами приехал автобус, и пять человек из Псковской области, из разных обсерваторов Московской области, поехали по домам. Я проходила карантин по месту регистрации, в Псковском районе в сельской местности», – рассказала собеседница.

Наталья Згеря выразила благодарность губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, сотрудникам администрации области, помогавшим ей выбраться из Америки, а также всем поддерживающим её псковичам.

Ранее сообщалось, что пскович Кирилл Винницкий, студент Болонского университета, должен был вылететь домой рейсом Рим – Москва 31 марта, но самолёт отменили из-за пандемии коронавируса. Читайте его историю возвращения в Псковскую область.